Маленький син телеведучої NBC зайшов до студії під час випуску новин у прямому ефірі

Телеведуча Кортні К’юб розповідала про наступ турецьких військ у Сирії, коли в кадрі з’явився її 4-річний син.

Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі NBC.

Так, під час прямого ефіру журналістка Кортні К’юб, яка висвітлює питання національної безпеки, розповідала про термінові новини із Сирії. У той же час в кадрі з’явився її маленький син, який намагався привернути до себе матусину увагу.

«Вибачте, мої діти тут, прямий ефір», – сказала з посмішкою Кортні К’юб.

Режисери вивели на екран карту близькосхідного регіону, щоб телеведуча мала час заспокоїти дитину та завершити ефір.

Пізніше телеведуча розповіла, що через термінові новини вона не встигла відвезти своїх синів-близнюків до дитсадка, тому взяла їх із собою у студію.

«Термінові новини в Сирії не співпадають із часом роботи дошкільних закладів, тож він і його брат-близнюк були зі мною», – зазначила Кортні К’юб.

: detector.media

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