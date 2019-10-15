У Примор’ї обрушилася п’ятиповерхівка. Загинула жінка, постраждала дитина

У Примор’ї в селищі Новонежино в багатоквартирному житловому п’ятиповерховому будинку між четвертим і п’ятим поверхом третього під’їзду сталося обвалення перекриття, пише «Інтерфакс». Life опублікував перші фотографії з місця події.

У відомстві уточнили, що інцидент стався в шестипід’їздному панельному будинку: обрушилися стельова плита, стіна і сходовий проліт. В результаті НП загинула жінка і отримав травми дитина. «Постраждала дівчинка, у неї забиття м’яких тканин, немає ніякої загрози для життя, госпіталізація не знадобилася», — сказав ТАСС голова Шкотовского району Віктор Михайлов.

Чиновник додав, що тіло загиблої поки не витягнуто з-під завалів, так як прохід до місця становить небезпеку. Він також озвучив попередню причину обвалення: вибух боєприпасу.

У прес-службі крайового ГУ МНС заявили, що з третього під’їзду будинку, в якому сталося обвалення, 19 осіб евакуювалися самостійно. У місцевому клубі був організований пункт тимчасового розміщення, але всі мешканці будинку вирушили до сусідів.

«В даний час на місці події перебувають рятувальники 40 пожарноспасательной частини, рятувальники аварійно-рятувального формування Великий Камінь, поліцейські, бригада медиків і представники місцевої адміністрації.», — додали у відомстві.

У ЕДСС повідомили, що подали заявку на відключення будинку від електроживлення. Будинок не був газифікований, опалення в нього поки не подали.