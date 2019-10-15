В ході акцій протесту в Каталонії постраждали майже 80 осіб

У ході акцій протесту прихильників незалежності Каталонії постраждали 78 осіб. Як пише El Pais, люди отримали незначні удари в районі першого терміналу аеропорту Барселони, де відбулася велика маніфестація.

Також повідомляється про трьох затриманих.

Нагадаємо, акції протесту почалися у всіх великих містах Каталонії після того, як Верховний суд Іспанії засудив до термінів до 13 років в’язниці виніс каталонських політиків, які причетні до організації референдуму про незалежність.

Голосування про вихід зі складу королівства відбулося 1 жовтня 2017 року в Каталонії. Мадрид називав цей референдум нелегітимним.