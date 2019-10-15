Путінський фонд виділив терористові Прилепину мільйони на навчання «патріотичної» молоді

У Росії Фондом президентських грантів підбито підсумки другого в цьому році конкурсу. Серед переможців опинився проект творчого простору екс-бойовики терористичного бандформування «ДНР» Захара Прілепіна під назвою «Російський ліс».

Про це повідомляє видання «Відкриті медіа».

2,6 млн. рублів виділено на те, щоб платні письменницькі курси терориста перетворити в безкоштовну «арт-резиденцію». Там, згідно з ідеєю, російські молоді таланти будуть підвищувати свій рівень, набувати необхідні навички й сприяння в публікації своїх робіт.

Відзначається, що викладати молоді окрім самого Прілепіна там будуть відомі своєю українофобською позицією письменник Сергій Лук’яненко, пропагандисти Олександр Коц, Дмитро Стешин та інші «відомі письменники і публіцисти патріотичної спрямованості».

Завдання проекту — підтримка цього самого патріотичного творчості.

В даний час за участь у своїх курсах Прилепін бере з одного учня 5400-6000 рублів в місяць.