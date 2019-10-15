Заселяють росіянами: В ООН офіційно визнали, що Росія міняє демографію Криму

Організація об’єднаних націй офіційно визнавала, що РФ порушує Женевські конвенції, свідомо переселяючи людей в аннексированный Крим.

Про це заявив представник України при ООН Володимир Єльченко, передає «Радіо Свобода».

За його словами, країна-агресор намагається змінити демографічний склад Криму.

«Згідно з доповіддю, Росія заохочує переїзд її власного населення на український півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і очевидною ознакою спроб змінити демографічну структуру Криму», – сказав Єльченко.

Він додав, що Україна розраховує на протидію ООН подібній політиці РФ.

Відзначається, що в 2018 році міграційний приріст аннексированном Криму за рахунок регіонів сусідньої Росії виявився приблизно в 1,5 рази більше, ніж у 2017-м.