Заселяють росіянами: В ООН офіційно визнали, що Росія міняє демографію Криму

Організація об’єднаних націй офіційно визнавала, що РФ порушує Женевські конвенції, свідомо переселяючи людей в аннексированный Крим.
Про це заявив представник України при ООН Володимир Єльченко, передає «Радіо Свобода».
За його словами, країна-агресор намагається змінити демографічний склад Криму.
«Згідно з доповіддю, Росія заохочує переїзд її власного населення на український півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і очевидною ознакою спроб змінити демографічну структуру Криму», – сказав Єльченко.
Він додав, що Україна розраховує на протидію ООН подібній політиці РФ.
Відзначається, що в 2018 році міграційний приріст аннексированном Криму за рахунок регіонів сусідньої Росії виявився приблизно в 1,5 рази більше, ніж у 2017-м.
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