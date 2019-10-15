Муженко: Хомчак повів добровольців в Іловайськ, ВСУ це місто був не потрібен

Генерал Руслан Хомчак повів добровольців на штурм Іловайська, незважаючи на те, що місто не мало оперативної значущості для військових.

Про це заявив колишній глава Генштабу Віктор Муженко.

«Він (Хомчак – ред.) за фактом став керівником оперативної групи, яка виконувала відповідну завдання з контролю над Иловайском. Іловайськ для нас, в принципі, на той час не представляв особливої оперативної важливості. Оскільки ми, я вже не раз про це говорив, перерізали залізничні колії в районі Кутейникова, це південний схід Іловайська. І не було потреби залазити в саме місто. Взагалі ми намагалися ухилятися від боїв саме в умовах забудови», – сказав Муженко.

За його словами, операція по взяттю Іловайська проходила за підтримки ЗСУ, однак не управлялася з штабу АТО.

«Те, що стосувалося саме звільнення Іловайська, це більше операція добровольчих підрозділів, підрозділів МВС. При підтримці і забезпеченні Збройних сил…Це відбувалося в рамках тієї оперативної групи, яка була створена на чолі з генералом Хомчаком. Хоча там повинен бути керівником від МВС генерал Ярий», – сказав екс-начальник Генштабу.

За його словами, операція була ініційована МВС з відома всіх керівників силових структур і політичного керівництва країни.

«І вже в період 24-25 серпня (2014 року – ред.), коли вже було вторгнення російських регулярних військ, а це дійсно так, була повністю оточена ця угруповання. І виникла проблема виведення наших підрозділів», – згадує Муженко.

Раніше повідомлялося, що головна військова прокуратура ГПУ вилучить документи, що стосуються Иловайской трагедії з Офісу президента.