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Конфіскували $30 млн: в ЄС прийняли рішення по «грошей Януковича»

15.10.2019

Латвійський суд ухвалив рішення про конфіскацію $30 млн, які пов’язують з колишніми українськими чиновниками.

Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

«Завдяки спільним зусиллям Генеральної прокуратури України та компетентних органів Латвійської Республіки латвійський суд ухвалив рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов’язують з колишніми українськими чиновниками, і прийнято рішення про їх конфіскацію», – сказано в повідомленні.

У відомстві уточнили, що ці кошти початку 2015 року були арештовані в рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги. «Питання повернення злочинних активів в Україні буде вирішуватися на міжурядовому рівні», – додали в Генпрокуратурі.

 

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