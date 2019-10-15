Джамала показала, как выглядит идеальный выходной

Украинская победительница Евровидения-2016 Джамала показала, как проводит теплый понедельник 14 октября, который, к тому же еще является и праздничным днем.

Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Артистка поделилась в соцсетях нежным и счастливым фото со своим уже большим сыночком Эмиром-Рахманом, запечатлев милый семейный момент.

Мама с сыном в удобной домашней одежде сидят на ковре, с ними маленькая собачка и мягкая игрушка. Джамала смотрит в объектив и довольно улыбается.

Под фото артистка написала такой комментарий: “Тот случай, когда понедельник теплый, солнечный, да еще и выходной! Признавайтесь, как сегодня планируете провести день?”.

Подписчики артистки в сети умилились трогательному семейному фото и стали делиться своими планами на выходной день.

: hyser.com.ua