У Києві батько залишив маленьку дитину в елітній автівці (відео)

Вчора у Києві стався дивний інцидент: перехожі стали свідками того, як маленький хлопчик був зачинений у елітній автіці на Подолі. Небайдужі кияни викликали поліцію та медиків.

На Подолі біля ресторану «Мафія» перехожі помітили автомобіль Jaguar, в якому було замкнено маленьку дитину: хлопчика у віці приблизно двох років.

Дитина голосно плакала. На місце були викликані поліцейські та швидка допомога.

Поліцейські розбили вікно і винесли з салону дитини. Лікарі оглянули хлопчика і зробили висновок, що його життю нічого не загрожує. Незабаром з’явився батько дитини. Він повідомив, що відправився в аптеку, так як дитина хворіє. Натомість з’ясувалося, що батько був відсутній більше двох годин.

: stolychno.news

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