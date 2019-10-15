50-летняя Дженнифер Лопес восхитила цветущим видом

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес в свои 50 лет не перестает удивлять поклонников. В СМИ обсуждают новое фото, на котором звезда выглядит просто великолепно, пишет Newformat.info.

Журналисты отмечают, что актриса может себе позволить выйти без макияжа. Её заметили без грима во время прогулки по Нью-Йорку, при этом выглядела она не старше 30 лет.

Дженнифер Лопес воспитывает двух детей-близнецов, и при этом успевает следить и ухаживать за собой.

На прогулке ее увидели в черной толстовке, голубых леггинсах со змеиным принтом и черных кроссовках.

: newformat.info