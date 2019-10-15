Эксперты назвали напитки, которые помогут эффективно очистить желудок и печень

Как стало известно, эксперты назвали самые полезные напитки, которые без проблем помогут эффективно очистить печень и желудок от скопившихся шлаков

Самый лучший напиток для печени – обыкновенная чистая вода, которой нужно выпивать не менее 1,5 л в день.

Можно пить чай, но предпочтение отдавать зеленому или желтому. В них больше антиоксидантов, защищающих ткани печени и способствующих восстановлению утраченных клеток.

Хорошо влияют на организм кисло-сладкие морсы и компоты (из варенья, сухофруктов, мороженых ягод) с медом. Очень полезны для печени свежие овощные, фруктовые и ягодные соки.

Наконец, благотворно на состояние печени действует отвар шиповника. Его необходимо пить хотя бы по 0,5 стакана этого напитка 3-4 раза в неделю.

: hyser.com.ua