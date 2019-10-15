Колишній начальник Генштабу ЗСУ Муженко розповів, що трапилося в Іловайську

Рішення про проведення операції в Іловайську було ухвалено з ініціативи МВС на одній із нарад. На ній були присутні майже всі керівники силових структур і політичне керівництво держави.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це заявив колишній начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. Він додав, що Іловайськ спочатку не був стратегічним об’єднання об’єктом.

Муженко зазначив, що звільнення Іловайська – це більше операція добровольчих підрозділів і підрозділів МВС за підтримки й забезпечення Збройних сил.

“Склад практично всіх підрозділів МВС, які були задіяні в цій операції, не підкорявся штабу АТО. Ми і де-факто, і де-юре не мали права віддавати якісь розпорядження і здійснювати управління. Тобто давати команди й вимагати якихось дій”, – розповів він.

Ексначальник Генштабу ЗСУ додав, що все відбувалося у рамках оперативної групи, створеної на чолі з генералом Хомчаком. За його словами, в період 24-25 серпня відбулося вторгнення російських регулярних військ. Тоді виникла проблема виведення українських підрозділів, і глава РФ Володимир Путін запропонував вихід через “зелений коридор”.

“Я отримав відповідні вказівки від президента України щодо проведення переговорів із військовим керівництвом Росії щодо узгодження умов, способів, а також маршрутів виходу під відповідні гарантії”, – розповів Муженко.

“Обговорювалося декілька умов: вихід під гарантії, з технікою та озброєнням. Альо вночі на мене вийшов перший заступник начальника Генштабу РФ генерал Богдановський, сказавши, що умова одна: можуть дозволити вихід, тільки якщо техніку й озброєння залишимо. Ми на ці умови погодитися не могли. І не погодилися узагалі”, – підкреслив він.

За словами Муженка, незважаючи на те, що військові повинні були виходити з оточення у ніч із 28 на 29 серпня о 3:00, відведення довелося перенести на ранок, оскільки Хомчак не встиг зосередити всі підрозділи у вихідних районах.

На початковому етапі виходу колони супроводжували російські військовослужбовці на російській техніці.

“Супроводжувалися приблизно десь до першої третини маршруту. Після того вони відійшли і наші підрозділи вже самостійно пересувалися визначеними маршрутами”, – пояснивши Муженко.

Він підкреслив, що це були покроково узгоджені маршрути, за координатами, саме для виходу під гарантії.

“Але з незрозумілих мені причин вже вдень (початок руху був приблизно о 8:30) було ухвалено рішення про вихід саме за тімі маршрутами. І засідки, в які потрапили наші підрозділи, призвели до великих втрат”, – розповів Муженко.