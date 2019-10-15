«Як на корові сідло»: Зеленського висміяли за його фото з Донбасу у військовій формі

У неділю, 14 жовтня на День захисника України президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область з робочою поїздкою.

Фотографії глави держави з передовою висміяв політичний експерт Олексій Арестович.

Під час поїздки Зеленський ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об’єднаних сил, а також з умовами несення служби і проживання українських військових.

Зеленський одягнув бронежилет поверх білої сорочки, а каска, здається, йому велика.

При цьому створюється враження, що захисних плит в плитоноске немає, а це означає, що бронежилет не виконають своїх функцій.

«Знаєте, в чому небезпека військової форми?.. Будучи одягненою, вона виявляє сутність людини. Не сховаєш. З нею не можна загравати. Чули вислів: «як корові сідло»? Тепер перечитайте друге речення. Ні-ні, ви не помилилися. Саме цій людині ви довірили бути головним військовим начальником України на другому, більш підлого і агресивному, ніж перший, етапі російської агресії (2019-21) у часи, коли міжнародна обстановка склалася не в нашу користь», — написав експерт у Фейсбук.

У коментарях користувачі почали жартувати над виглядом Зеленського: «А може вони спеціально так на нього повісили бронежилет, щоб життєво важливі органи були не захищені», «А він у формі? Не схоже. Хоча все одно, як сідло», «Що б на нього не одягнули в будь-якому одязі видно в ньому скомороха», «А чому у нього в плитоноске немає плит? Думаю знімали фото напевно дуже близько до лінії фронту».