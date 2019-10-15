У Києві 15-річний підліток влаштував п’яний бешкет і спробував втекти від “копів” на авто

У ніч на вівторок, 15 жовтня, у Києві п’яна компанія влаштувала бешкет біля школи, коли на місце прибули “копи”, порушники правопорядку спробували втекти на авто, за кермом якого був п’яний підліток 2004 року народження.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє “Київ Оперативний”.

“Ночі на лінію 102 надійшло звернення від свідомих громадян про те, що в Пущі-Водиці біля школи №104 неадекватна компанія молодих ну дуже буйно себе веде. На місце виїхав наряд патрульної поліції, побачивши який компанія сіла в авто Audi (#AA9491CT) і намагалася втекти. Передбачаючи такий розвиток подій, правоохоронці заблокували рух машини”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що за кермом авто був хлопець по імені Микита, він стверджував, що саме батько дав йому ключі від машини. Підліток раніше вже “прославився” тим, що знущався над п’яним чоловіком у Києві.