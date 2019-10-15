Помер відомий український літературознавець

На 66-му році життя помер відомий український літературний критик, літературознавець, письменник, автор підручників на літературну та історичну тематику, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філологічних наук, член Національної спілки письменників України Володимир Панченко.

Про смерть Панченко повідомив прозаїк і літературознавець Михайло Слабошпицький. «Ще три дні тому ми спілкувалися з ним по телефону, і він говорив слова прощання. Те ж саме прозвучало і його позавчорашньому розмові з В’ячеславом Брюховецьким, якому належить особлива роль у житті та педагогічній кар’єрі Володимира Панченка. Брюховецький забрав його з Кіровоградського університету на посаду віце-президента Києво-Могилянської академії, — пише Михайло Слабошпицький на своїй сторінці в соціальних мережах. — Він мужньо йшов до кінця своїх днів, все знаючи наперед. Тільки кілька разів сумно обмовився про те, що зараз вийшов на особливу творчу форму, і в нього було багато оригінальних задумів».

Володимир Євгенович Панченко народився 2 вересня 1954 року в селі Демидівка Любашівського району Одеської області. Він закінчив філологічний факультет Одеського державного університету імені Мечникова. Був народним депутатом України першого скликання, шеф-редактором і засновником видання «Літакцент».