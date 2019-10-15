У прибережні води США запливла рідкісна біла косатка

Починаючи з п’ятниці, в системі затоки Пьюджет-Саунд було помічено близько 20 косаток, а в суботу в протоці Хуан-де-Фука — ще близько 40. За минулі два тижні в море Селиш спостерігали більше косаток, ніж за весь 2018 рік.
Море Селиш — це складна мережа прибережних водних шляхів, які перетинають південно-західні райони Британської Колумбії (Канада) і північно-західні райони штату Вашингтон (США).
Вже восьмий рік поспіль у регіоні з’являється все більше косаток. За цей час їх кількість збільшилася в п’ять разів. Для порівняння: за весь 2011 рік було зареєстровано 125 повідомлень про косаток в море Селиш, а в цьому році 125 косаток помітили вже до кінця квітня.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
На цей раз група складалася з 10 сімейств косаток, одне з яких вперше сфотографували в кінці 1990-х років. На знімки потрапив також Тлюк — «маленька біла косатка».
Косатки-альбіноси
Білі косатки (або косатки-альбіноси), такі як Тлюк, надзвичайно рідкісні, проте у водах Північної Америки вони поступово стають все більш звичним видовищем. За даними наукового журналу New Scientist, ця тенденція може бути ознакою інбридингу і поганого стану здоров’я.
У північно-західній частині Тихого океану білу косатку вперше помітили в 2010 році. Її назвали Айсбрег, і з тих пір схожих тварин бачили лише кілька разів.
За даними зоозахисної організації Georgia Strait Alliance, в північно-західній частині Тихого океану налічується близько 400 косаток Бигга. Ці тварини постійно знаходяться в русі, переміщуючись від Аляски до Північної Каліфорнії і навпаки. З-за такого активного поведінки косаток важко відстежувати.
Дослідження показують, що косатки Бигга не схрещуються з іншими популяціями китів, залишаючись генетично відмінними від своїх родичів протягом вже більше 750 000 років. Їх дієта і соціальна структура також відрізняють їх від інших видів. Косатки Бигга воліють полювати на морських ссавців.
За матеріалами Newsweek
Читайте також:
Узбережжя Нью-Йорка наповнили кити – чому?
Саму рідкісну в світі птицю знайшли в Бразилії
«Рожеві дельфіни існують»: рідкісний кадр в Луїзіані