Погода в Україні 16 жовтня буде однією з найтепліших в Європі

Майже літо серед осені – такою буде погода до кінця тижня. Завтра ж, 16 жовтня, буде більше 20 градусів тепла і сонячно. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, середа буде однією з найтепліших в Європі. Для порівняння вона навела як приклад Іспанію і Францію, де буде всього 10-15 градусів.

“Температура повітря протягом дня (в Україні – ред.) буде досягати 18-24 градусів. Дощі і надалі нас обходитимуть, переважатиме суха ясна погода. Туман починає підкоряти собі ночі і ранок, а іноді і затримуватися до обіду. Найбільш ймовірні тумани завтра на сході, півдні, в центрі і навколо Карпат. Видимість в туманах погіршиться до 300-500 метрів”, – написала Діденко і підкреслила, що ночі будуть холодними, всього 6-12 градусів.