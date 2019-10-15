Верховний суд скасував заборону нічного продажу алкоголю в Києві

Верховний суд України визнав незаконним рішення Київської

міської ради від 2016 року про заборону продажу алкоголю у стаціонарних

об’єктах торгівлі столиці з 23.00 до 10.00. Відповідну постанову

опубліковано 8 жовтня в Єдиному реєстрі судових рішень.

Воно набирає чинності з дня його прийняття 7 жовтня, є

остаточним та оскарженню не підлягає.

Постанова Київради №19/1023 від 22 вересня 2016 року про

заборону продажу алкоголю вночі визнали незаконним суди попередньої інстанції –

Окружний адміністративний суд Києва, а потім Київський апеляційний

адміністративний суд. Верховний Суд не задовольнив скаргу на скасування Кивсовета

цих рішень.

У той же час існуючий зараз заборона на продаж алкоголю

діє на підставі рішення Київради № 1529/5593 від 27 вересня 2018 року.

Заборона стосується пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин –

їх вночі більше не можна купити в магазинах, але можна в кафе, барах, ресторанах і

т. д.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Крім того, Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді підняти акцизний податок на алкогольну і

тютюнову продукцію на 9%. Також найближчим часом в Україні, на вимогу

Євросоюзу, можуть вирости мінімальні роздрібні ціни на

алкоголь.