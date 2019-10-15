На Емпайр-Стейт-Білдінг оновили висотну видовий майданчик

Перші відвідувачі вже оцінили відремонтовану видовий майданчик з вікнами від підлоги до стелі, з якої відкривається приголомшлива панорама Нью-Йорка. Нові скла вдвічі більше старих.
Піднятися на 102-й поверх тепер можна з прозорим ліфтів, оглянувши по шляху безліч експонатів. Серед них – заглядывающий у вікно величезний Кінг-Конг, нагадує про культовому фільмі 1933 року.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Ремонт платформи зайняв чотири роки і обійшлося в 165 мільйонів доларів.
Очікується, що щорічно на оновлену оглядовий майданчик будуть підніматися чотири мільйони відвідувачів.
З висоти 102 поверхи туристи зможуть оглядати Нью-Йорк навіть вночі (аж до 01:15). Їм буде відкриватися вид на чудове світлове шоу вежі, грає квітами.
Квиток на висотну майданчик коштує 58 доларів.
У будівлі також реконструювали знамениту панорамну кімнату під відкритим небом на 86-му поверсі.
Хмарочос, який колись був найвищим у світі
103-поверховий хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг побудований в стилі ар-деко на Манхеттені в 1931 році. Спочатку був задуманий як офісна будівля. З 1931 по 1970, до відкриття Північної вежі Всесвітнього торгового центру, був найвищою будівлею світу. Нині є п’ятим за висотою хмарочосом у Сполучених Штатах і 35-м у світі.
У 1986 році Емпайр-Стейт-Білдінг увійшов у список національних історичних пам’яток США.
За матеріалами Daily Mail
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