На Емпайр-Стейт-Білдінг оновили висотну видовий майданчик

Перші відвідувачі вже оцінили відремонтовану видовий майданчик з вікнами від підлоги до стелі, з якої відкривається приголомшлива панорама Нью-Йорка. Нові скла вдвічі більше старих.

Піднятися на 102-й поверх тепер можна з прозорим ліфтів, оглянувши по шляху безліч експонатів. Серед них – заглядывающий у вікно величезний Кінг-Конг, нагадує про культовому фільмі 1933 року.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Ремонт платформи зайняв чотири роки і обійшлося в 165 мільйонів доларів.

Очікується, що щорічно на оновлену оглядовий майданчик будуть підніматися чотири мільйони відвідувачів.

З висоти 102 поверхи туристи зможуть оглядати Нью-Йорк навіть вночі (аж до 01:15). Їм буде відкриватися вид на чудове світлове шоу вежі, грає квітами.

Квиток на висотну майданчик коштує 58 доларів.

У будівлі також реконструювали знамениту панорамну кімнату під відкритим небом на 86-му поверсі.

Хмарочос, який колись був найвищим у світі

103-поверховий хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг побудований в стилі ар-деко на Манхеттені в 1931 році. Спочатку був задуманий як офісна будівля. З 1931 по 1970, до відкриття Північної вежі Всесвітнього торгового центру, був найвищою будівлею світу. Нині є п’ятим за висотою хмарочосом у Сполучених Штатах і 35-м у світі.

У 1986 році Емпайр-Стейт-Білдінг увійшов у список національних історичних пам’яток США.

За матеріалами Daily Mail

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