Барселону охопили заворушення: більше 130 постраждалих

131 людина постраждала в результаті заворушень, що охопили Барселону 14 жовтня. Троє були затримані.

Протести спалахнули через вироку 12 каталонським політикам, визнаним винними у зв’язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність у 2017 році, передає El Pais.

Активісти пообіцяли продовжити акцію протесту 15 жовтня.

У понеділок протестуючі блокували рух по чотирьох головних дорогах міста. В Жироні (100 кілометрів від Барселони) люди зупинили рух поїздів, як регіональних, так і наступних до Франції.

Одним з головних об’єктів для протестів демонстранти вибрали міжнародний аеропорт Ель-Прат. Біля нього зібралося близько 8 тисяч осіб. Іспанська поліція почала жорстко розганяти мітингувальників, застосувавши кийки та відкривши стрілянину гумовими кулями.