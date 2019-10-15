Повінь – зміна системи

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Медики назвали ягоды, защищающие от осенней простуды

15.10.2019

Недавно эксперты озвучили ряд полезных ягод для рациона каждого человека, которые было бы полезно начать употреблять уже этой осенью, в период первых похолоданий и начала эпидемического периода.

Данный ряд полезных ягод помогут Вам обогатить организм не менее полезными веществами и микроэлементами, которые будут сохранять Вас в тонусе и улучшат иммунитет, для поддержания хорошего здоровья.

К примеру калина способна дать организму противопростудный эффект, что особенно хорошо в профилактических целях. Почему так? Ответ прост. Такой эффект достигается благодаря богатому набору полезных витаминов С, Н и Р. Также употребление калины в ежедневном рационе человека помогает противостоять самим симптомам заболевания. Калина- довольно уникальное растение. Её ягоды могут противодействовать кашлю, могут помочь с высоким давлением и малокровием. Перед её употреблением нужно ознакомиться как именно её правильно будет употребить для того, или иного эффекта. Лечить простуду желательно именно по средствам калинового отвара, который снижает повышенную температуру и поставляет в организм полезный витамин С, который уже в свою очередь начинает бороться с бактериями и вирусами. Помимо этого калина полезна при анемии, заболевании печени и даже гипертонии.

Боярышник как правило нужно использовать в медицинских целях как ресурс для варенья или джема. Но его также полезно употреблять и в его первоначальном виде. Боярышник успокаивает Ваш сон, устраняет аритмию и запускает функции пищеварительного тракта.

Облепиха также содержит огромное количество полезных элементов и витаминов, такие как: С, Е, А, К. Целебные свойства облепихи давно используют в народной и даже традиционной медицине. Облепиха способна хорошо и успешно сохранять свои полезные свойства даже после заморозки. Поэтому, в таком случае можно не бояться кинуть облепихи в морозилку и зимой достать, разморозить и употребить её в чайном виде. Облепиха имеет положительный эффект на кожу человека и способствует росту и хорошему состоянию волос.

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Осенью также может быть полезен шиповник, который своими полезными свойствами защищает организм от простудных инфекций.

Бузина способна укрепить иммунную систему человека, благодаря своему богатому набору полезных витаминов.

: akcenty.com.ua

 

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