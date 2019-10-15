Леся Никитюк публично поцеловалась с девушкой

Ведущая шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк удивила своих поклонников в Instagram фото с руководителем кастинг-агентства Натальей Рудич.

На снимке, который звезда опубиковала в Insta-stories, можно увидеть подруг, которые страстно целуются.

«Я бы никогда в жизни, никогда, не постриглась бы под мальчика, не покрасилась бы в яркий цвет, как мы сегодня это сделали, и не зализалась бы с телкой у всех на виду…» – заявила Никитюк в сети.

Знаменитость призналась, что они знакомы уже порядка десяти лет и работали в первом сезоне шоу «Голос країни», а также над проектами «Адская кухня», «Хто зверху?» и других.

Кроме того, Леся Никитюк показала фото в новом образе — она покрасила свои волосы в розовый.

: hvylya.net