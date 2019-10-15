У Києві потяг на смерть збив чоловіка

У Києві недалеко від пасажирського зупинкового пункту “Рубежівська” вранці у вівторок, 15 жовтня, потяг на смерть збив людину. Подібна НП не так давно відбулася на станції Кожанкав Фастівському районі Київської області.

Як повідомляється в паблік “Київ Оперативний” в Facebook, смерть людини настала до приїзду бригади швидкої допомоги.

“Загиблим виявився чоловік близько 30-35 років. Трагедія сталася в тунелі, під шляхопроводом на проспекті Перемоги. За попередньою інформацією, у чоловіка є ознаки алкогольного сп’яніння”, – йдеться в повідомленні паблік.

Обставини інциденту з’ясовуються.