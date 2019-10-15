Рахункова палата: держпрограми по ЖКГ та охорони здоров’я не будуть повністю реалізовані

Рахункова палата підготувала висновок на проект федерального закону «Про федеральному бюджеті на 2020 рік і плановий період 2021 і 2022 років», проаналізувавши реалізацію державних програм. В результаті аудитори Рахункової палати дійшли висновку, що цільові показники навряд чи будуть досягнуті як мінімум за чотирма програмами: «Охорона навколишнього середовища», «Забезпечення доступним і комфортним житлом та комунальними послугами громадян Російської Федерації», «Розвиток охорони здоров’я» та «Розвиток фармацевтичної і медичної промисловості».

Так, за даними Рахункової палати, за програмою «Охорони навколишнього середовища» у 2020 році існують ризики недосягнення трьох з 8 показників (37,5%), в 2021-2022 роках — трьох з 9 показників (26,4%). «З метою забезпечення більш якісного моніторингу за ходом виконання держпрограми» Рахункова палата рекомендувала скорегувати планове значення показника «чисельність населення, що проживає у несприятливих екологічних умовах», в бік його збільшення. Крім того, аудитори вважають за необхідне скоригувати найменування показника «Збільшення числа користувачів Єдиного державного фонду даних про стан навколишнього середовища, її забрудненні по відношенню до рівня 2008 року», щоб привести його у відповідність з показником, передбаченим в Стратегії діяльності в галузі гідрометеорології та суміжних з нею областях до 2030 року. Також пропонується передбачити у складі показників держпрограми новий показник — «Кількість витягнутих з річки Волга і утилізованих судів», що характеризує реалізацію заходів щодо ліквідації накопиченого екологічного збитку, що представляє загрозу Волзі.

Щодо держпрограми «Забезпечення доступним і комфортним житлом та комунальними послугами громадян РФ» у Рахунковій палаті прийшли до висновку, що «недоліки, виявлені в рамках оцінки якості постановки цілей і завдань, а також показників якості документа стратегічного планування ведуть до виникнення ризиків неадекватної оцінки стану відповідної сфери соціально-економічного розвитку РФ і реалізації документа стратегічного планування». У Рахунковій палаті нагадали, що в 2018 році не було досягнуто планове значення показника держпрограми з річного обсягу введення житла (план — 88 млн квадратних метрів житла, фактично — 75,3 млн квадратних метрів). На думку аудиторів, в зв’язку з переходом з 1 липня 2019 року на механізм проектного фінансування будівництва існують ризики недосягнення подальших показників введення житла, закладених програмою до 2024 року.

У державних програм «Розвиток охорони здоров’я» та «Розвиток фармацевтичної і медичної промисловості» також є ризики недосягнення цільових показників, вважають аудитори. За їх даними, мова йде про ризик недосягнення двох з чотирьох показників держпрограми до 2020-2022 років (50%). У Рахунковій палаті звертають увагу, що за держпрограмою в 2021 році планується зменшення бюджетних асигнувань на 61,4 млрд рублів при збільшенні значень всіх чотирьох показників.

У цьому році програма виконана лише на 60%, на думку аудиторів, це «низький рівень касового виконання». Зокрема, у відомстві відзначають значне збільшення витрат (більш ніж на 80% щороку) на підпрограму, що стосується боротьби з онкозахворюваннями. При цьому планове зниження захворюваності «має слабовыраженную динаміку» (зі 197 випадків на 100 тис. населення у 2020 році до 189,5 у 2022 році).

По ще одному показнику — «очікуваної тривалості життя при народженні» — план становив 74 роки, фактично ж вийшло 72,9 року. На думку Рахункової палати, це пов’язано з впливом соціально-економічних факторів, таких як висока диференціація доходів, зберігається безробіття, ще досить високий (незважаючи на його зниження в останні роки) показник рівня смертності серед населення у працездатному віці». У Рахунковій палаті звертають увагу на те, що травневим указом президента РФ було поставлено завдання забезпечити підвищення очікуваної тривалості життя до 78 років (до 2030 року — до 80 років), а в паспортах нацпроектів «Демографія» та «охорона Здоров’я» дана мета «не знайшла відображення, що не повною мірою відповідає документів стратегічного планування».