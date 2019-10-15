Втрати Росії від дедоларизації склали майже $8 млрд

Росія недоотримала приблизно $7,7 млрд за перший рік «експерименту» президента РФ Володимира Путіна щодо скорочення частки долара в золотовалютних резервах, підрахувало агентство Bloomberg.

На тлі санкцій російський Центробанк почав перекладати в «слабкі» валюти на зразок євро та юаня, «загубивши» зміцнення долара на 6,5%, повідомляє РБК.

Як вважає заступник головного економіста Інституту міжнародних фінансів Еліна Рибакова, «це економічна ціна вирішення геополітичних проблем».

Втім, зазначила експерт, «поки важко судити, чи варто було воно того». «У цьому році були втрати, але це довгострокова інвестиція», — підкреслила Рибакова.

При цьому частина втрат через активів в юанях і євро Росії компенсують зростаючі запаси золота, — в даний час на цей дорогоцінний метал» припадає найбільша частка в російських запасах з 2000 року.

Напередодні директор департаменту грошово-кредитної політики Центробанку РФ Олексій Заботкин попередив, що повне виключення долара золотовалютних (міжнародних) резервів Росії несе надмірні ризики, вкладення в цю валюту потрібні на випадок шоків. Про це він заявив на засіданні комітету Держдуми з фінансового ринку.

Як зазначив Заботкин, «золотовалютні резерви можуть знадобитися в поганій ситуації, коли у нас відбудеться різке погіршення платіжного балансу доходів, бюджету, тоді треба буде розплачуватися за цими зобов’язаннями за рахунок коштів, які в бюджет, наприклад, будуть переводитися за рахунок коштів ФНБ (Фонду національного добробуту — ред.)». «В цьому випадку частина з цих зобов’язань — краще, щоб проти них були теж активи в доларах», — вважає директор департаменту ЦБ.

На його погляд, «повністю відмовитися від долара в золотовалютних резервах, напевно, неправильно».

У II кварталі 2018 року регулятор наростив частку резервних валютних активів, номінованих в китайських юанях, до 14,7% з 5%, в євро — до 32% з 22,2%, одночасно скоротивши частку активів в доларах США до 21,9% до 43,7%.

Нагадаємо, що в Росії періодично «спливає» тема дедоларизації економіки, а сама країна поступово переходить на національні валюти у торгових розрахунках з іншими державами. Однак цей процес гальмується із-за глобальної історичної ролі долара США як найбільш ліквідною валюти з високорозвиненою системою кореспондентських рахунків.

В кінці липня директор департаменту Мінфіну з контролю за зовнішніми обмеженнями Дмитро Тимофєєв заявив РБК, що широке використання долара в міжнародних розрахунках дає можливість США втручатися в економічні зв’язки третіх країн. Причому, за словами чиновника, більш широке використання нацвалют підтримується Євросоюзом і Китаєм.

У той же час Він визнав, що відхід від долара не буде швидким — потрібна перебудова всієї світової фінансової системи.

В числі проблем він бачить валютообмінний ринок: ліквідність, наприклад, пари рубль/юань зараз низька. Крім того, зазначив він, «майже скрізь у світі конвертація з однієї національної валюти в іншу, як правило, йде через доларову „ногу“».

Втім, на початку жовтня президент РФ Володимир Путін, виступаючи на пленарному засіданні форуму «Російська енергетична тиждень», заявив, що довіра до долара падає в усьому світі. За його словами, спроби США використовувати долар як політична зброя — це велика помилка.

Путін навів цифри: світові розрахунки в доларах впали з 50% до 44%. При цьому Росія 72% розрахунків з партнерами по ЄАЕС здійснює в рублях, додав президент.