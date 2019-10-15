Справа Фрумана-Парнаса потягне за собою справу Льовочкіна

Арешт представників українського олігарха Дмитра Фірташа у США може спричинити за собою хвилю скандалів і викриттів по обидві сторони Атлантики.

Нещодавно всі інформпростір України і США облетіла новина про затримання двох громадян США – вихідців з країн колишнього СРСР – Ігоря Фрумана і Лева Парнасу. На перший погляд звинувачення видаються не такими вже грандіозними (незаконне фінансування виборчої кампанії Трампа на суму в $ 500 тис. – Прим.), щоб вони заслуговували на увагу топовыхмировых видань, як, утім, і обидві персони – масштабепланеты бізнесмени Фруман і Парнас мають маленьку вагу. Але їх діяльність напередодні виборів президента США зрадила їм величезну важливість. Ні для кого не секрет, що вони виконували функцію зв’язківців між Україною, США і Австрією, де чекає вирішення питання про екстрадицію український олігарх Дмитро Фірташ. Ігор і Лев протягом своєї активної діяльності накопичили багато інформації про контакти представників української влади з республіканцями і, в першу чергу, з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Тепер політичні противники Дональда Трампа отримують широке поле для наступу. Справа в тому, Фруман і Парнас замішані не тільки в історії з відставкою посла США в Україні Марією собі іованович, але і підтримували зв’язок з Рудольфом Джуліані в інтересах олігарха Дмитра Фірташа, який вже шостий рік намагається уникнути екстрадиції в США.

Останній може стати справжнім джерелом інформації, так як Фірташ в свій час вважався одним із ключових фінансових опор екс-президента України Віктора Януковича. Також Фірташ є партнером сірого кардинала української політики – Сергій Льовочкіна, який обіймав посаду голови Адміністрації Президента Януковича в 2010-2014 роках. До того ж гостроти ситуації додає той факт, що колишній консультант Януковича і голова виборчого штабу Трампа Пол Манафорт нині відбуває 7,5 років покарання за корупційні взаємин з Партією регіонів. Таким чином, Фруман і Парнас стали політичної вудкою, на гачку якій висить серйозна частина українського істеблішменту. «Потягнувши» за Фрумана і Парнасу можна отримати необхідну інформацію від Фірташа-Льовочкіна або колишніх Генеральних прокурорів України – Юрія Луценка та Віктора Шокіна. Зустріч Джуліані з Луценком і Шокіним допомагали організувати все ті ж – Фруман і Парнас. Льовочкін на відміну від Фірташа постійно знаходиться в Україні і веде активне політичне життя в складі партії «Опозиційна платформа – За життя». Ця партія представляє в Україні інтереси Російської федерації. Про те, що на Трампа намагаються знайти компромат про його зв’язки з РФ, давно відомо. А Фрумана і Парнасу американські прокурори якраз підозрюють в тому, що гроші на виборчу кампанію Трампа в розмірі $ 325 000 вони отримали від якогось громадянина РФ. Очевидно , що слідчі органи США докладуть максимум зусиль, щоб розплутати російський слід в справі виборчої компанії Трампа. В свою чергу Через Льовочкіна демократи зможуть спробувати загальмувати хід справи, яке нещодавно просив відновити свого колегу Володимира Зеленського сам Президент США Дональд Трамп. Мова йде про головному потенційного супротивника Трампа на президентських виборах в 2020 році Джо Байдена, вірніше, про справи його сина в газовій компанії «Бурисма» екс-міністра екології та природних ресурсів України Миколи Злочевського.

Загалом, далеко не найпотужніші фігури на шаховій дошці нині відіграють значну роль у гострої внутрішньополітичної боротьби в США.

Їх свідчення та співпраця зі слідством можуть спровокувати справжню бурю, наслідком якої стане серйозна зміна політичного ландшафту не тільки США, але й України, що перетворилася в арену битви за владу в Америці.

Марина Голубова, «Facenews»