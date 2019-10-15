«Чорна смуга» Максима Микитася: чому небезпечно купувати квартири в «Укрбуде»

Після сюжету Bihus.Info про корупційне обміні квартир за участю Національної гвардії України та компанії «Укрбуд Девелопмент», її неформального власнику екс-нардепу Максиму Микитасю вручили підозру. Крім того, то з-за кримінальної справи, то із-за зміни влади і втрати впливу, у компанії змінилися власники.

Після сюжету Bihus.Info про корупційне обміні квартир за участю Національної гвардії України та компанії «Укрбуд Девелопмент», її неформального власнику екс-нардепу Максиму Микитасю вручили підозру. Крім того, то з-за кримінальної справи, то із-за зміни влади і втрати впливу, у компанії змінилися власники. Про це йдеться в сюжеті Олени Козаченко для Bihus.Info.

Микитась Максим — екс-нардеп і колишній керівник державної будівельної компанії «Укрбуд». І неофіційний власник ряду приватних будівельних фірм і постійний фігурант журналістських розслідувань. В кінці 2017 року журналісти Bihus.Info знайшли: Нацгвардія і підконтрольна Микитасю фірма «Укрбуд Девелопмент» провернули вкрай невигідний для держави квартирний обмін.

Замість квартир і паркомісць у центрі Києва, де нацгвардейцам була виділена земля під будівництво багатоповерхівки, забудовник «Укрбуд Девелопмент» віддав військовим квартири на околиці. Тоді експерт у будівельній галузі оцінив збитки Нацгвардії на такому обміні в приблизно 100 мільйонів гривень.

Пізніше Національне антикоруцийне бюро і Спеціалізована антикоруцийная прокуратура відкрили виробництво і оцінили збитки на обмін в 82 мільйони гривень. Перерахували правоохоронці та причетних: тодішній голова Нацгвардії Юрій Аллеров, гендиректор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода, приватний оцінювач Аліса Гринчук, яка за замовленням «Укрсбуда» визначила, що квартири на околиці дорожче квартири в центрі, і сам екс-нардеп Максим Микитась. Першою «трійці» висунули підозри і вибрали запобіжного заходу ще навесні. Всі троє вийшли під заставу — за Гринчука «взяли» 1,5 мільйона, за Майбороду — 2 мільйони, за Аллерова — майже 5 мільйонів гривень.

На початку жовтня, після програшу Микитася на парламентських виборах і втрати недоторканності, йому також вручили підозру. Вищий антикорупційний суд призначив Микитасю заставу в 5,5 млн грн, зобов’язав носити електронний браслет і здати паспорти.

Історія з нацгвардейськими квартирами — показова. Але в інших забудовах «Укрбуд Девелопмент» і пов’язаних з нею компаній також можуть бути корупційні складові. Проблема в тому, що так звана «група Микитася» тісно співпрацювала з цілим рядом силових органів — Міноборони, Нацгвардією, МВС. Схема цієї співпраці була досить простою — державні структури передавали свої земельні ділянки під забудову. У майбутніх ж будинках забудовник повинен був виділяти достатню кількість квартир для службовців. Але іноді ця схема «давала збій». Наприклад, так сталося на лівому березі Києва біля метро «Лісова», де розміщується 195 Центральна база Державної спеціальної служби транспорту Міноборони.

Військові «транспортники» вирішили поліпшити ситуацію з житлом. І підписали договір з компанією з «укрбудивськой» орбіти — «Фонд Девелопмент Груп». Ця фірма разом з проектувальником — «Укрбуд Девелопмент» — напланували 10 будинків по 25 поверхів. Всього на 4500 квартир. А ось військовим, які віддали під будівництво 8 гектарів на території своєї частини за це пообіцяли аж … 150 квартир. Це трохи більше 3%. Адекватний показник повинен бути в кілька разів вище.

Між тим, історія з нацгвардейськими квартирами, програш Максима Микитась на виборах у Верховну Раду і догляд команди президента Петра Порошенка, різко змінили ситуацію з «Укрбуд Девелопмент». Компанії довелося передати кілька своїх об’єктів іншим фірмам. Більше того — у неї змінилися власники. Зараз це Євген Дикин і Василь Польовий.

Перший — керівник маловідомої ТОВ «Білдінг Груп Плюс», яка займається оптовим продажем лісоматеріалів, будматеріалів і сантехніки. Другий — фермер, співвласник аграрної компанії «Хмільниця Зернотрейд».

Фахівці вважають, що така трансформація в структурі «Укрбуду» є наслідком зміни політичної ситуації в країні. І це вже частково підтверджується. У нового президента і його оточення з’явився свій власний будівельний фаворит — екс-чиновник Київради, керівник компанії «Сага Девелопмент» і близький друг керівника президентського офісу Андрія Богдана Андрій Вавриш. Його компанія стрімко нарощує свою присутність на будмайданчиках Києва.