У Росії прискорилася інфляція трендова

Трендова інфляція в Росії у вересні прискорилася 2019 року до 5,3% з 5,28% у попередньому місяці, випливає з матеріалів Центробанку РФ.

Як зазначає регулятор, «оцінка трендової інфляції у вересні 2019 року дещо зросла — до 5,3% з 5,28% в серпні».

Банк Росії зазначив, що «незначне зростання оцінки трендової інфляції при помітному зниженні показника загального зростання цін може вказувати на вагомий внесок тимчасових факторів в уповільненні інфляції на споживчому ринку».

При цьому, зазначає регулятор, «оцінка трендової інфляції, розрахована на більш короткому трирічному часовому інтервалі, продовжила зниження, склавши 3,72% у вересні після 3,86% в серпні».

Втім, підкреслюють в ЦБ, «таке „технічне“ уповільнення трендової інфляції не можна однозначно інтерпретувати як зменшення інфляційного тиску».

Нагадаємо, що показник трендової (базової) інфляції допомагає відокремити зміна відносних цін від інфляції, а також оцінити середньострокові інфляційні ризики.

Нагадаємо, напередодні Банк Росії в інформаційно-аналітичному коментарі не виключив, що прогноз інфляції в країні за підсумками поточного року може бути знижений на наступному засіданні ради директорів Центробанку РФ з ключовою ставкою.

Як випливає з матеріалів регулятора, «у вересні 2019 року споживчі ціни в середньому знизилися на 0,2%». «Річна інфляція сповільнилася на 0,3 процентного пункту до 4% (з 4,3% в серпні — ред.). Це істотно нижче прогнозу Банку Росії», — підкреслюється в документі.

В ЦБ констатують, що «цінова динаміка складалася переважно під впливом сукупності стримуючих факторів, таких як обмежений попит, випереджаюче зростання пропозиції окремих продуктів харчування, ефекти зміцнення рубля, уповільнення інфляції у країнах — торгових партнерах».

Додамо, що, за оцінками Росстату, споживчі ціни в РФ за період з 1 по 7 жовтня 2019 року не змінилися, як і в попередні два тижні, а з початку поточного року інфляція досягла на 2,3%.

За вересень споживчі ціни в РФ знизилися у вересні 2019 року на 0,2% в порівнянні з попереднім місяцем, як і в серпні. При цьому в річному зіставленні інфляція у вересні сповільнилася до 4% з 4,3% в серпні.

У 2018 році споживчі ціни в країні зросли на 4,3% (грудень до грудня-2017), а роком раніше інфляція була зафіксована на історично мінімальному рівні — 2,5%.

Мінекономрозвитку (МЕР) РФ, згідно з оновленим прогнозом, очікує інфляцію за підсумками року на рівні 3,8% замість колишніх 4,3%.