В ЮНЕСКО пред’явили претензії до стану історичного центру Петербурга

Консультативна місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС підготувала звіт за підсумками березневої перевірки історичного центру Петербурга і пов’язаних з ним об’єктів. Звіт свідчить, що цінність багатьох будівель та споруд перебуває під загрозою.

Експерти побували в центрі Петербурга, відвідали Пулківську обсерваторію, Павловський науковий містечко, Гатчинський палац та інші архітектурні об’єкти.

«Основні проблеми пов’язані з незадовільною якістю архітектурних проектів, особливо приватних будівель, що може поставити під загрозу цілісність об’єкта», — резюмують експерти в звіті.

На думку фахівців, влади не розробили спільний план управління об’єктами. Крім того, удосконалення територій проводилися без урахування особливостей міського ландшафту.

Консультативна місія підготувала кілька рекомендацій і направила їх Мінкультури. Так, експерти пропонують внести зміни до закону про об’єкти культурної спадщини, розробити програму заходів по управлінню Пулковської обсерваторії і виробити спільну політику в галузі архітектури.

Автори звіту окремо вказали на позитивний образ реконструкції Нової Голландії, вітали будівництво культурних об’єктів замість судового кварталу. Разом з тим, в ЮНЕСКО засудили житлове будівництво біля Павлівського наукового містечка і садиби Олександріно.

Мінкультури направило звіт петербурзьким владі у вересні.

Історичний центр Петербурга та пов’язані з ним пам’ятники включили в об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в 1990 році. Особливій охороні з боку організації підлягають, зокрема, Пулковська обсерваторія, фортеця Горішок, палацово-парковий ансамбль Сергиевка та інші об’єкти.

Нагадаємо, нещодавно потомствений архітектор Володимир Шухов запропонував перебудувати історичну частину Петербурга, оскільки вона не відповідає вимогам сучасного життя. Архітектурний критик Володимир Фролов назвав ці вислови провокацією. На думку експерта, пропозиції про знесення історичного центру міста «знаходяться за межею здорового глузду». Детальніше читайте в матеріалі «Росбалта».