Дослідники розповіли, який фрукт допоможе швидко заснути

Фахівці з Медичного університету Тайбея провели експеримент, який тривав 4 тижні. У ньому взяли участь 24 дорослих добровольця, які вживали по два ківі за годину перед відходом в ліжко щоночі.

Виявилося, що вживання ківі допомагало людям заснути на 42% швидше, ніж учасникам з контрольної групи, які нічого не їли перед сном. Крім того, в першій групі покращився і якість сну протягом ночі приблизно на 5%, а загальна тривалість сну зросла на 15%.

Дослідники підкреслюють, що чарівним інгредієнтом в ківі є серотонін – речовина в мозку, яка регулює цикли сну і пробудження. Ну, а найбільший ефект дають дві порції ківі перед сном.

: wworld.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.