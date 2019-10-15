Рідні Заворотнюк вперше розповіли про хвороби і лікування актриси

Актриса Анастасія Заворотнюк, зірка популярного серіалу 2000-х “Моя прекрасна няня”, дійсно проходить курс лікування. При цьому вона не впадала в кому і ніколи не була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, про що так старанно писали російські та українські ЗМІ.

Про це близькі Заворотнюк розповіли на спеціально створеній сторінці в Instagram, де публікують новини про стан актриси і спростовують фейки в ЗМІ. Повідомлення з’явилося в мережі 15 жовтня. Примітно, що це перший офіційний коментар про хворобу актриси з часу розмов про її госпіталізацію.

“Анастасія дійсно зараз проходить курс лікування. При цьому вона не перебувала в комі, ніколи не була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, не впадала в стан “сопора”, втрати пам’яті, зміненої свідомості, паралічу або повної атрофії м’язів. Все це вигадки. Правда в тому, що є захворювання і є рішуча мета його перемогти”, – не вдаючись у подробиці розповіли в тексті посту.

Нижче рідні акторки попросили для неї моральної підтримки і висловили надію на те, що “Бог простить усіх тих, хто спекулює на цій темі, хто робить боляче кричущими заголовками своїх статей, вигаданими “подробицями” і безпідставними прогнозами”.

“Ми від душі бажаємо нікому не зіткнутися з хворобою і не знати про неї ніякої правди”, – також додали в цьому пості.

Нагадаємо, актриса Анастасія Заворотнюк вже близько трьох тижнів знаходиться в одній з клінік Москви, де їй надають послуги. У цьому ж медзакладі були помічені і її рідні. Незважаючи на відсутність офіційної інформації, коментарів рідних або представників знаменитості, ЗМІ приписують їй рак головного мозку, деякі безпосередньо стверджують, що актриса приречена.

У свою чергу, родичі і колеги Заворотнюк вже неодноразово просили шанувальників і журналістів не спекулювати на здоров’ї та існуючій інформації в ЗМІ.

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