Пан Президент! Ця шобла доведе країну до ручки, а Вас до неминучого розчарування і падіння довіри людей

Вихід один, Володимир Зеленський. Або Ви проженіть їх, або вони Вас заженуть. А разом з Вами і всіх нас.

Так не повинно бути. Просто тому, що бути не повинно. Це якийсь сюр. Посудіть самі.

Такі міркування висловив напередодні в Фейсбуці відомий громадський активіст Дмитро Співак.

Тимофій Милованов заявляє, що Україна йому не цікава, а в економіці він не розбирався і не розбирається. І додав, що цікавиться більше сальсей і вітрильним спортом. Відразу після цього його призначають міністром економіки (!!!) України (!!!). Після чого цей персонаж додав, що книги він не читає, і іншим не радить, так як книга — пусте заняття…

Він просто не в собі.

Давид Арахамія, який вірою і правдою служив в якості радника міністра оборони Полторака, а сьогодні став головою фракції «Слуг», спочатку хотів впровадити штучний інтелект, який би стежив за голосуваннями своїх однопартійців. Потім цей діяч «помножив на нуль» главу Мзс Пристайко, повністю спотворивши позицію Президента щодо формули Штайнмайера. Це ледь не призвело до міжнародного скандалу. Ну і в ув’язненні сказав, що грошей на відбудову Донбасу в країні немає.

Конгениально.

Міністр освіти поскаржилася, що грошей на підвищення зарплати вчителів ніде взяти. Глава Мінфіну повідомила, що МВФ вимагає ринкових цін на тарифи, і тому вони навряд чи знизяться. Швидше, навпаки. Міністр соціальної політики, разом з головою соціального Комітету повідомили всім, що треба закінчувати з пільгами військовослужбовцям та іншим категоріям. Голова антикорупційного Комітету відкрито посилається на позицію МВФ. Глава делегації Парламенту в ПАРЄ погрожує Євросоюзу бойкотом, кажучи про те, що Європа сама прийде і попросить Україну повернуться.

Це ж Пацієнти Канатчиковой дачі.

Глава Укрпошти Смілянський, який повністю «поклав» підприємство, отримуючи при цьому понад 300 тисяч в місяць, призначений до Наглядової Ради «Укроборонпрому». До речі, разом з одіозним Вітренко з «Нафтогазу». Того самого, який разом з Коболевым виписав собі премію. Скромних 6 мільйонів доларів. Тепер цей персонаж буде стежити за корупцією в оборонному секторі.

Палата номер 6.

І вишенька на торті, це наш Прем’єр — грантоїд на самокаті Гончарук. Той Гончарук, який хвалив курс Порошенко, зібрався рити морський тунель і вводити формулу Гершенталя-Хіршмана, разом з 1 мільйонів робочих місць і будівництвом 5 глибоководних портів і 15 аеропортів. Плюс пообіцяв знизити захворюваність деталі захворювань на 20%…

Так ось, цей самий Прем’єр, сходив на концерт групи з відомими праворадикальними поглядами «Сокира Перуна». Концерт організував Андрій Медведько, якого звинувачують у вбивстві Бузини. На цьому ж концерті був присутній Карась із С-14 та інші «діячі» патріотичного руху. Гончарук був одягнений в чорне і виступив вітальними словом. І його не збентежив факт, що на концерті завжди присутні молодики з нацистською символікою, свастикою і викидають зігі.

Так що, недільне паті вдалося на славу.

Взагалі, це якийсь сюр. Так не може бути. Все змішалося в домі Облонських.

І весь цей шабаш відбувається на тлі падіння рівня середньої зарплати, недоотримання дохідної частини бюджету, наїздів на ЗМІ і малий бізнес, близьку зиму, тарифи, ціни на медикаменти, падіння виробництва і проблеми в енергетиці.

Друзі! Я в багатьох питаннях підтримую Президента. І вважаю, що тільки завдяки Зеленському Президентом не залишився Порошенко і Ко.

Але я не розумію цих кадрових призначень.

Що відбувається Володимир Олександрович?

Де Ви набрали цих хлопців у жилетах?

Невже Ви, пане Президент, не розумієте, що ця шобла доведе країну до ручки, а Вас до неминучого розчарування і падіння довіри людей?

Вихід один, Володимир Зеленський. Або Ви проженіть їх, або вони Вас заженуть. А разом з Вами і всіх нас.

Так що, думайТЕ!!!