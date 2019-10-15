Україна не давала згоди на публікацію стенограми розмови Зеленського і Трампа, — екс-посол у США

Україна не давала згоди США на публікацію стенограми телефонної розмови між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю LB.ua .

За його словами, якщо українська сторона погоджується на публікування стенограми розмови, відповідно до процедури, необхідно погодити зняття грифу секретності. А подібних процедур в Україні не робили. Відтак і згоди для США на публікацію розмови ніхто офіційно не надавав.

«Телефонні розмови мають певний обмежений доступ. У Сполучених Штатах це дуже чітко регламентується: ви це бачили на прикладі останнього скандалу, де йшлося про надвисокий ступінь таємності. В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти усі грифи», — розповів Чалий.