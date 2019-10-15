“Людина Тимошенко” Бондарєв збагатився на чотири мільйони

Нардеп від ВО “Батьківщина” Костянтин Бондарєв отримав дохід від компанії, якої не зазначено в його декларації.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації народного обранця, внесених іншого жовтня.

Згідно з документом, Бондарєв отримав дивіденди – 4 мільйони 160 тисяч 150 гривень від ТОВ “Веллфін”.

Варто зазначити, що у декларації кандидата на посаду, поданої наприкінці липня цього року, підприємство під назвою ТОВ “Веллфін” не фігурує. Його назви немає ні у графі “цінні папери”, ні у “пайові права”, ні у “юридичні особини, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт декларування”.

Тож виходить, що нардеп отримав дивіденди від незадекларованого підприємства.

Альо декларація Бондарєва вражає. Він та члени його родини володіють 39(!) об’єктами нерухомості, у нардепа є колекція зброї, 24 племінних коней, колекція дорогих годинників у кількості 27 штук, колекція картин відомих українських та іноземних художників (13 одиниць), ювелірні вироби (9), та колекція картин Марії Приймаченко в кількості 78 штук. Також родина нардепа володіє 25-ма транспортними засобами.

Бондарєв має акції АТ “Банк Велес” вартістю понад 34 мільйони гривень, пайові права на 6 підприємств та є їх бенефіціарним власником. Звичайно ж, подружжя декларує мільйонні доходи та грошові активи.

Звідки ж у Бондарєва, якого називають “людиною Тимошенко”, такі чималі статки. Офіційні джерела вказують, що до початку політичної кар’єр кур’єри він був успішним підприємцем.

Закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю “промислове і цивільне будівництво”, також отримав економічну освіту в КНЕУ. Член Всеукраїнської Федерації кінного спорту. Співзасновник РГО “Право народу”.

Займався аграрним бізнесом, був партнером та координатором у різних інвестиційних проєктах, пишучи комп’ютерні програми, у студентські роки займався науково-дослідницькою діяльністю.

У 2002-2005 роках очолював Наглядову раду банку “Велес”. У 2000 році працював аудитором-консультантом в компанії “Тетра-аудит”. З 1999 року – директор компанії “Максі-До”, у 1997-1999 роках працював там комерційним директором.

У 2002-2006 роках – депутат Київської обласної ради, обраний за Іванківським мажоритарним округом, у 2004 році вступивши до лав СПУ. Був заступником голови постійної комісії з питань бюджету і фінансів. У 4 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на общественных началах народного депутата Сергія Осики.

Після входження СПУ до коаліції у Верховній Раді з “Партією регіонів” та КПУ вийшов з партії за власним бажанням пішов з посади першого заступника голови обласної ради.

У 2006 році був обраний до Київської обласної ради за списком Соціалістичної партії України”, був одним з керівників її виборчого штабу у Київській області, очолював її фракцію в обласній раді, був обраний першим заступником голови обласної ради.

У 2007 році був обраний до Верховної Ради 6 скликання під номером 114 у списку Блоку Юлії Тимошенко. Був заступником голови Комітету з питань податкової та митної політики. З 2007 до 2010 року був заступником голови Київської обласної організації ВО “Батьківщина” з ідеологічних питань.

У 2014 році балотувався до Верховної Ради від ВО “Батьківщина” номером 22 в списку. У 2012 році був обраний народним депутатом 7 скликання від ВО “Батьківщина” номером 45 у списку. Був першим заступником голови Комітету з питань транспорту і зв’язку.

Член Політичної ради партії ВО “Батьківщина”, голова Київської обласної партійної організації (з 2010 року), член партії з 2007 року.

У 2019 році Бондарєв був обраний народним депутатом 9 скликання від ВО “Батьківщина” номером 14 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Бондарєв ймовірно причетний до порушення законодавства щодо фінансування політичних партій.