У Луцьку батьки і вчитель влаштували булінг маленькому школяру

У ліцеї №3 міста Луцька батьківський комітет влаштував булінг учню 3-го класу, тому що його мама не здає гроші на різні потреби школи.

Про інцидент повідомила мати Інна Назаревич у Facebook-групі “БАТЬКИ SOS”. За її словами, до Дня захисника України хлопцям подарували кружки, але для її сина подарунок не закупили.

“Син прийшов зі школи з подарунком для хлопчиків. Через годину дзвонить до мене представник батьківського комітету і каже 15 жовтня здати 200 грн або віддати кружку. Бо подарунок не Богдана, а хлопчика якого не було в п’ятницю 11 жовтня в школі. З’ясувалося, що батьківським комітетом не було закуплено подарунка для моєї дитини, тому що ми не здаємо гроші на фонд класу. Хоча на потреби сина ми здаємо завжди, що стосується подарунків, театрів і т.д.”, – розповіла Назаревич.

Жителька Луцька зазначила, що вчителька також знала про дану ситуацію і нічого не зробила, щоб не допустити булінгу в класі. Але, як повідомив батьківський комітет, дитина благала про подарунок, тому було вирішено віддати кружку хлопчику.

“Це моя четверта дитина, яка відвідує цей навчальний заклад. До цього ніяких проблем ні з батьківськими комітетами, ні з вчителями не було”, – додала Назаревич.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент і наголосили на тому, що День захисника України – не дитяче свято.