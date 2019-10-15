Українці стали критичніше ставитися до Зеленському і Разумкову — опитування

В жовтні зменшилася кількість українців, які позитивно ставляться до Президента, глави Кабміну та спікеру Верховної Ради.

Про це йдеться в останньому дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Укрінформ.

«У жовтні порівняно з вереснем знизилася кількість тих, хто позитивно ставиться до трьох перших осіб держави: Президента Зеленському (73% і 66%), прем’єр-міністру Гончаруку (17% і 10%) і спікеру парламенту Разумкову (33% і 27%)», — йдеться в дослідженні КМІС.

Як зазначається, за балансом позитивного і негативного ставлення в жовтні на першому місці знаходиться Зеленський (баланс +57%), Разумков (+19) і Вакарчук (-1%), далі йдуть Гончарук (-4%), Бойко (-9%), Тимошенко (-13%), Порошенко (-54%).

Таким чином, дещо зросла кількість тих, хто позитивно ставиться до Бойка і Тимошенко. Ставлення до Вакарчука і Порошенко практично не змінилося.

При цьому соціологи зазначають, що рівень впізнаваності Гончарука та Разумкова невисокий: першого не знають 48% опитаних, другого – 36%.

«64% опитаних тією чи іншою мірою схвалюють дії і заяви президента Володимира Зеленського у вересні та жовтні цього року, 22% — в тій чи іншій мірі не схвалюють. 51% респондентів схвалюють дії уряду протягом вересня і жовтня, 27% — не схвалюють. 53% учасників дослідження схвалюють дії Верховної Ради протягом вересня і жовтня, 30% — не схвалюють», — констатують в КМІС.

Дослідження проводилося з 9 по 11 жовтня методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів. У вибірку не включаються території, які тимчасово контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1200 інтерв’ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитування КМІСУ, проведеного з 16 по 19 вересня (опитано 1500 респондентів).