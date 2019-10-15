«Може піти все»: Тимошенко терміново звернулася до Зеленському

Відомий український політик та лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернулася з гучною заявою до шостого президента України Володимиру Зеленському.

Так, вона попросила, щоб він ветував закон, який скасовує список підприємств, що не підлягають приватизації.

Як зазначається, що глава держави підпише цей закон, то в Україні з молотка відразу все піде.

«Об’єкти ядерної енергетики, військово-промислового комплексу, всі наші заводи, що виробляють озброєння, об’єкти науки, газопроводи, трубопроводи. Це був перелік недоторканних для корупціонерів підприємств. Це червона лінія, за яку переступати не можна», — зазначила Тимошенко.

Крім цього, вона звернула увагу на те, що в цьому переліку є 124 підприємства «Укроборонпрому»

«Це наша обороноздатність, вона ставиться на приватизацію», — зазначила політик

Також Тимошенко зазначила, що краще запитати в українців, чи згодні вони, щоб всі наукові установи продали приміщення і землю, адже Україна може залишиться без науки.