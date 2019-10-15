Фесенко про падіння рейтингу Зеленського: Головні виклики попереду

Падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського носить об’єктивний характер і буде тривати, на чому «вигравати» неминуче будуть його опоненти з різних політичних таборів.

Про це в коментарі InfoResist заявив політолог Володимир Фесенко.

Коментуючи дані КМІС про зниження рівня підтримки глави держави, експерт зазначив, що причина події має «суто психологічний характер».

«Справа в тому, що найвищі рейтинги у всіх президентів, від Кравчука до Зеленського, в перші півроку президентства – так званий «медовий місяць». У кого-то це три, п’ять місяців, а у Зеленського пік був досягнутий у вересні. Через півроку починається поступове зниження рейтингів, це неминуче. Таке було в усіх президентів України. За кордоном, до речі, схожа ситуація», — сказав він, нагадавши, що рейтинги не є незмінними.

Фесенко зазначив, що на даний момент вже є додаткові фактори, що впливають на ставлення народу до політику.

«Були очікування, які не в повній мірі реалізуються, наприклад, за зниження тарифів. Поки, до речі, тарифна проблема загострилася, я думаю, вона сильніше вдарить по рейтингах президента трохи пізніше. Потім була анонсована земельна реформа, яка викликала дискусію, ми знаємо, що близько половини населення критично ставиться до приватизації сільськогосподарської землі. Ну і неоднозначні настрої, пов’язані з темою війни і миру, припиненням конфлікту на Донбасі. Тому що і підписання формули Штайнмайера, і тема відведення війська, вона, звичайно, частина людей насторожила і кілька вплинула на рейтинги Зеленського», — додав він.

Політолог вважає, що противники мирних переговорів в більшості своїй хоч і не були прихильниками Зеленського, але деяка кількість їх президенту все-таки довіряло, а зараз ставиться більш насторожено. Втім, поки, зазначає Фесенко, зниження підтримки глави держави не дуже велике, його рейтинги залишаються дуже високими.

«Тут цікаво інше – хто пішов у гору. Зростання може бути не найбільший, але тим не менш, це дуже показово. З одного боку, Бойко, з іншого боку, Юлія Тимошенко. І чому це важливо. Обидва політика виступають проти земельної реформи, але у випадку з Бойком, ще, мабуть, працює фактор проросійських настроїв, проросійськи налаштовані громадяни побачили можливість того, що Зеленський все-таки зберігає прозахідний курс, тому зараз більше консолідуються навколо Бойко. А у випадку з Юлією Володимирівною, я думаю, що працює тема земельної реформи, вона в авангарді критики, вона запропонувала ідею референдуму по цій темі, це працює на її користь, сприяє її рейтинговому відродження», — вважає експерт.

Втім, поки спостерігається лише плавне, об’єктивно неминуче зниження рейтингу, яке не несе ніякої загрози.

«Далі багато залежатиме від того, наскільки йому вдасться реалізувати ряд інших політичних цілей, забезпечити економічну стабільність, і політичну стабільність. Якщо люди будуть бачити, що він хоча б частково реалізує заявлені цілі, то, я думаю, досить високий рівень підтримки, нижче ніж було у вересні, але все-таки досить високий рівень може збережуться», — резюмував Володимир Фесенко.