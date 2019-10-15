Радник Кличка підозрюється в недостовірний декларування

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутату Верховної Ради і раднику мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка Дмитра Белоцерковцу про підозру у декларуванні недостовірної інформації після того, як закрило справу про його незаконному збагаченні.

Про це екс-депутат написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“Мені видали підозра в недостовірної інформації у декларуванні. Більше, що можна було б пред’явити мені, навіть з лупою в руках, придумати не змогли”, — повідомив він.

За словами Белоцерковца, підозра стосується того, що його новонароджений син і дружина періодично перебували у матері з метою догляду за дитиною, а це не зазначено в декларації.

Як один з елементів доказової бази виступають адреси доставки памперсів.

Радник мера зазначив, що перевірка Національного агентства з запобіганню корупції не виявила порушень в його е-декларації.

Він сприймає вручення підозри як політичне переслідування і тиск на мера Києва Віталія Кличка.