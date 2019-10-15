Бекешкіна: Протестні настрої сьогодні в Україні самому низькому рівні, оскільки люди задоволені нинішньою владою

Ірина Бекешкіна пояснила, чи варто очікувати масових акцій протесту в Україні.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За словами соціолога, поки протестні настрої українського суспільства знаходяться на дуже низькому рівні, оскільки люди в цілому задоволені нинішньою владою, але ситуація може змінитися в разі, якщо будуть прийняті рішення, які не підтримуються більшістю громадян.

Ірина Бекешкіна вважає, що в даний час ймовірність дійсно масових протестів невисока. Вона зазначила, що рівень протестних настроїв в українському суспільстві зараз дуже низький. В цілому люди задоволені нинішньою владою, однак ситуація цілком може змінитися.

За словами соціолога, масові протести в україні можуть початися, якщо влада зробить якийсь гучний крок, що не відповідає очікуванням суспільства. Таким, наприклад, буде рішення провести місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях, або амністія для бойовиків незаконних збройних формувань. Не варто забувати, що в Україні зараз 400 тисяч ветеранів АТО/ООВ, і ці люди вже показали, що можуть діяти узгоджено.