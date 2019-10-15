Суд заарештував майно Микитася

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група “Воля народу”), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

“Наклали арешт на майно”, — сказав він.

За його словами, мова йде про нерухомість і інше майно.

Судове рішення було прийнято минулого тижня (7-13 жовтня).

Як повідомлялося, раніше суд встановив заставу в розмірі 5,5 млн гривень для підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів екс-депутата Микитася.

Микитась вніс 5,5 млн гривень застави, на нього наділи електронний браслет.