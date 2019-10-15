У Львівській області сталася пожежа на шахті

У селі Глухів Сокальського району сталася пожежа на шахті Степова державного підприємства ” Львіввугілля.

Рятувальники вивели на поверхню 13 гірників, повідомляє ДСНС в ранковій зведенні у вівторок, 15 жовтня.

Відзначається, що загоряння виникло напередодні близько 16:00 на горизонті 500 метрів.

До ліквідації пожежі було залучено чотири відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону Міністерства енергетики. На поверхню виведені 13 гірників. О 20:20 пожежу було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.