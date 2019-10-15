На Вінниччині жінка потрапила до в’язниці за спроби дати хабар поліцейському

У Вінницькій області була заарештована і засуджена жінка, яка намагалася дати хабар представнику правоохоронних органів.

Даний інцидент мав місце безпосередньо в місцевому відділенні поліції. Жінка прийшла сюди, щоб забрати машину, яка належить її родині. Як виявилося, раніше батько правопорушниці потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. З-за цього у нього конфіскували автомобіль.

Однак дочка учасника ДТП вирішила, що не готова довго чекати повернення машини. Тому жінка прийшла у відділення поліції, щоб поговорити з представниками правоохоронних органів. З собою вона захопила гроші. Потім жінка почала пропонувати поліцейському триста доларів за повернення автомобіля, а також припинення слідчих дій щодо її батька.

Правопорушницю заарештували прямо на місці події. Пізніше її чекав суд, який обрав запобіжний захід у вигляді тюремного ув’язнення на строк до чотирьох років без конфіскації майна. Жінка проходить по статті «пропозиція, обіцянка або надання незаконної вигоди особистості при виконанні».