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З початку доби найманці РФ 5 раз обстріляли українські позиції на Донбасі, включаючи ділянку розведення поблизу Золотого, — Міноборони

15.10.2019

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська продовжили збройні провокації на лінії бойового зіткнення.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

«Сьогодні, 15 жовтня, зафіксовано 5 обстрілу з боку збройних формувань РФ та її найманців. Під прицільним ворожим вогнем з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння виявилися наші захисники у районах н. п. Павлопіль, Харчовик, Золоте-4, Новотроїцьке та Золоте. За наявною інформацією, в результаті ворожого вогню бойових втрат з початку доби серед захисників України немає», — йдеться в повідомленні.

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