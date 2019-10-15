З початку доби найманці РФ 5 раз обстріляли українські позиції на Донбасі, включаючи ділянку розведення поблизу Золотого, — Міноборони

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська продовжили збройні провокації на лінії бойового зіткнення.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

«Сьогодні, 15 жовтня, зафіксовано 5 обстрілу з боку збройних формувань РФ та її найманців. Під прицільним ворожим вогнем з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння виявилися наші захисники у районах н. п. Павлопіль, Харчовик, Золоте-4, Новотроїцьке та Золоте. За наявною інформацією, в результаті ворожого вогню бойових втрат з початку доби серед захисників України немає», — йдеться в повідомленні.