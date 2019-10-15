На Майдані хочуть забудувати ще одну дах будинку

Роботи проводяться незаконно, що вже призвело до негативних наслідків

У центрі Києва на даху житлового будинку за адресою вулиця Софійська, 4, що по сусідству з будинком, де днями з’явилася скандальна надбудова з газобетонних блоків, планується будівництво двох нових поверхів з мансардою. Про це стало відомо з відповіді Жеку «Михайлівський», який опинився в розпорядженні «Вістей».

«Власником квартири №43 будинку №4 по вулиці Софіївська проводяться ремонтно-будівельний роботи в квартирі та в межах горищного простору над квартирою. Дозвільних документів на проведення робіт у ЖЕК не надходило«, — йдеться у відповіді Жеку на запит мешканців будинку.

При цьому, мешканці запевняють, що на даху їхнього будинку планується зведення двох нових поверхів. Це ж підтверджується і відповіддю столичного Дабку. «Інспекція відомства видала дозвіл на виконання робіт з реконструкції житлового будинку з надбудовою шостого поверху та мансардного поверху в двох рівнях на вулиці Софійська, 4, з власним ліфтом«, — йдеться у відповіді відомства на запит мешканців будинку.

При цьому, у відповіді місцевого Жеку вказується, що майнових прав на горище і дах власник квартири №43 не має. Мешканці будинку запевняють, що роботи проводяться незаконно, що вже призвело до негативних наслідків.

«З грудня 2018 року на даху нашого будинку бригада будівельників почала активні дії на горищі… А в січні-лютому цього року було вивезено 5 вантажних машин з мішками із скловатою, руберойдом, дерев’яними балками, металевими листами та арматурою. У результаті В квартирах на останньому поверсі температура в квартирах знизилася з 21-22 градусів до 15-16 градусів«, — розповіла «Вістям» одна з мешканок будинку.

Мешканці будинку б’ють тривогу ще з березня цього року, але жодної адекватної реакції з боку контролюючих органів так і не послідувало. Як раніше повідомляли «Вісті», власником даної квартири є громадянин РФ.