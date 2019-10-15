У Харкові на ходу розбили вікна і двері трамвая, в салоні було близько 40 пасажирів

У Харкові зловмисники пошкодили трамвай, в салоні якого знаходилися 30-40 пасажирів. Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

«Попередньо встановлено, що під час руху в районі дамби невідомі особи в невстановлений спосіб пошкодили трамвай і зникли з місця події. На той момент у транспортному засобі перебувало від 30 до 40 пасажирів… В результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав. У транспортному засобі експерти виявили пошкодження на дверях і двох вікнах», — йдеться в повідомленні.

Інформація про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.