«Путін — ху**о!» На матчі Україна-Португалія заспівали заменитую кричалку

На вчорашньому матчі «Україна-Португалія», який пройшов на «Олімпійському» в Києві, вболівальники заспівали відому кричалку про президента Росії Володимира Путіна.

Відео з місця подій опублікував один з глядачів в соціальних мережах, повідомляє UAportal.

Хоча короткий відеоролик, на ньому можна чітко почути уривок з кричалки про «Путін — ху**о, лалалалала лала».

При цьому видно, як українці розмахують державними прапорами, поки співають.

Оскільки відео було опубліковано в сториз Instagram, де зникне після закінчення 24 годин, ми залили його на YouTube: