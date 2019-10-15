Джуліані отримав півмільйона за консультації фірми Парнаса

Адвокат Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані отримав 500 тисяч доларів США за роботу, яку він виконав для компанії, заснованої українсько-американським бізнесменом Лівому Парнасом, якого заарештували минулого тижня за фінансування виборчий кампаній.

Про це пише dt.ua, з посиланням на Reuters.

Джуліані в інтерв’ю для видання зазначив, що компанія Парнасу, Fraud Guarantee, на сайті якої йдеться про те, що вона має на меті допомогти клієнтам «зменшити і пом’якшити шахрайство», звернулася до фірми Джуліані приблизно в серпні 2018 року. Адвокат Трампа заявивши, що його найняли для консультації з питань на регулярній основі.

Екс-мер Нью-Йорка зізнався, що гроші надійшли двома виплатами, що протягом декількох тижнів. Він сказавши, що не може згадати даті виплат, але зазначив, що більшість робіт, які він виконав для компанії Парнасу, були завершені в 2018 році.

Джуліані заявивши про впевненість у тому, що гроші, які він отримував, були з джерела всередині країни, але не сказавши, звідки. Він відмовився сказати, чи були гроші йому виплачені безпосередньо компанією Fraud Guarantee або з іншого джерела.

«Я знаю, поза всяким сумнівом, джерело грошів не є сумнівним джерелом. Гроші не надходили від іноземців. Я можу це виключити на 100%», — сказавши він.

Джон Дауд, адвокат Парнаса і Фрумана, заявивши виданню, що не буде обговорювати джерело фінансування, яке Джуліані отримав за роботу.

10 жовтня стало відомо, що близькі до адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані бізнесмени, які допомагали йому в справах, пов’язаних з Україною – Ігор Фруман і Лев Парнас, заарештовані в США. Їх заарештували за кримінальними обвинуваченнями в порушенні правил фінансування виборчий кампаній. Крім того, повідомлялося, що бізнесмени намагалися впливати на рішення щодо заміни посла США в Україні Марі Йованович та шукати компромат на конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена.

За даними видання The New York Times, США також розслідують, чи порушував Джуліані закони про лобіювання у своїх справах в Україні. Слідчі вивчають його дії, спрямовані проти Марі Йованович. Розслідування пов’язаність язане зі справою Фрумана і Парнасу.