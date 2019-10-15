«Рекордний урожай зернових, але ціни на хліб будуть зростати»: Експерт розповів про чергове подорожчання

У цьому році в Україні очікується рекордний урожай пшениці і зернових, але зниження цін на хліб не буде, більш того, він знову подорожчає. Як інформує replyua.net з посиланням на ГолосUA, такий прогноз прозвучав від Олексія Дорошенка, голови асоціації постачальників торговельних мереж.

«Світова ціна на зерно зросла, і тому ми бачимо, що кожен місяць хліб дорожчає від 1% до 1,5%. Ціна на хліб у нас досить висока. Вище, ніж у багатьох країнах східної Європи. Наприклад, у Польщі ціни на хліб дешевше на 30% у Литві на 40%. В Україні ж житній хліб додав в ціні на 25% в рік, а середня ціна у великих містах по країні на початок вересня 2019 становила 21,9 гривень за кілограм», — розповів експерт. За його словами, майже на чверть подорожчав білий хліб, і на початку осені кілограм цього хліба коштував дорожче 19 гривень. Також подорожчали й інші види хліба. Втім, експерт вказав на те, що чорний хліб в нашій країні все ще залишається більш дешевим, ніж в інших європейських країнах.

Він вважає, що найближчим часом чорний хліб теж подорожчає. Експерт підкреслив, що через подорожчання хліба українці почали все частіше купувати різні крупи. На думку Дорошенка, в найближчі місяці попит на дорогий хліб знизиться, з-за чого виробники будуть знижувати темпи зростання цін.