«Не можна призначати тих, хто просто проходив повз»: Портнов жорстко висловився про Рябошапке і Гончаруке

Юрист Андрій Портнов вважає, що останні події яскраво продемонстрували, що легенда про нові обличчя у владі себе вичерпала.

Про це юрист написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, не можна взяти і просто призначити на високі посади людей, які випадково проходили повз.

«Але потрібно ще трохи все це потерпіти, щоб потім на десятки років всім стало зрозуміло, що не можна призначати прем’єрами і генеральними прокурорами тих, хто випадково проходив повз і з ким ненароком познайомилися за півгодини до призначення на посаду», — зазначає Портнов.

Користувачі прокоментували його посаду. Користувач з ніком «проходив Повз» написав, що йому навіть трохи прикро стало. «Не стріляйте в піаніста, він грає як уміє», «З 2005 року, після перемоги першої революції, терпимо нові особи, може вистачить? Хочеться перевірених, одіозних», «Володимирович, іди ти генпрокурором, а то діла не буде з цими вафлями», — написали передплатники.

Деякі відзначають, що незабаром в Україні відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування, і тоді з’явиться надія, що виборці будуть голосувати більш серйозно і відповідально. «Здається, нас знову на@пали», «Не пам’ятаю, хтось із мудрих сказав таку фразу, але це щира правда: «Держава, в якій відсутнє правосуддя, — це банда!». Виходячи з цього твердження, нескладно зрозуміти, що Україна не є державою, а всього лише бандитський територіальне утворення», — пишуть інші користувачі.